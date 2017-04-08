Жительницу Черногорска шантажируют интимными фотографиями

Девушка заявила в полицию о том, что у неё вымогает деньги интернет-мошенник.

Пострадавшая рассказала, что познакомилась с парнем в одной из социальных сетей. Во время переписки она отправила ему свои откровенные фото. Теперь электронный друг требует заплатить пять тысяч рублей, взамен он не станет выкладывать эротические снимки в общий доступ. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает Черногорск информ.

Правоохранители предупреждают, заводя новых знакомых, не открывайтесь им полностью и ставьте под сомнение каждое слово. Возможно, на другом конце экрана сидит совсем другой человек, преследующий совсем иные цели, нежели чем вы. Не ведите в сети переписку об интимной близости. Если ваш профиль был взломан, обязательно сообщите об этом техподдержке.

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