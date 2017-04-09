В Абакане в искорёженном ВАЗе погибли люди

Накануне в столице Хакасии произошла авария, в которой, по предварительным данным, погибли 2 человека.

Участники группы "Автолюбители Хакасии и Красноярского края|Абакан" сообщили о жуткой аварии, которая произошла накануне вечером на улице Пушкина в Абакане. По предварительным данным пьяный мужчина за рулём ВАЗа ехал на большой скорости, не справился с управлением и въехал в дерево. машину искорёжило.

Водитель погиб на месте, двух пассажиров увезли в больницу, один из них скончался. Об этом в социальной сети рассказал родственник рулевого ВАЗа.

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