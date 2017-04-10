36 малых и отдалённых деревень Хакасии получат деньги

Субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах выделит республиканский бюджет.

Экономическое ведомство Хакасии завершило конкурсный отбор для предоставления субсидий в рамках подпрограммы «Социальное развитие малых и отдаленных сёл». На деньги из бюджета республики претендовали все восемь районов: Алтайский (одно село), Аскизский (восемь сел), Бейский (три села), Боградский (девять сел), Орджоникидзевский (два села), Таштыпский (три села), Усть–Абаканский (семь сел) и Ширинский (три села).

В итоге финансирование получат 36 населённых пунктов Хакасии. Субсидии выделяются на безвозмездной и безвозвратной основах. Получатель может потратить средства на благоустройство населённого пункта, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт учреждений культуры и покупку оборудования для них. Также можно отремонтировать или построить объекты электро - и водоснабжения, организовать нецентрализованное холодное водоснабжение и (или) подвоз питьевой воды и другие цели.

Проект постановления правительства Хакасии «Об утверждении распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на сохранение и развитие малых, отдалённых и иных сёл на 2017 год» готовится.

В Хакасии уже пятый год работает программа,инициированная главой Хакасии Виктором Зиминым, по сохранению и развитию малых и отдаленных сел региона. Проект стал настоящим прорывом, не нашедшим аналогов в России.

За это время из бюджета региона на благоустройство и улучшение жизни на селе направлено больше 138 миллионов рублей: в 85 сёлах во дворах жилых домов пробурены скважины нецентрализованного холодного водоснабжения, всего 411 скважин; на улицах 55 сёл установлено новое уличное освещение; в 66 сёлах благоустроены территории; 53 малых населённых пункта обзавелись детскими игровыми и спортивными площадками.

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