Абакан передаст инфраструктуру теплоснабжения в концессию ЮСТК

10.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Об этом говорилось на заседании созданного недавно совета развития Абакана.


 

Предварительно была апробирована трехлетняя практика передачи в аренду объектов теплоснабжения города Абаканскому филиалу Сибирской генерирующей компании в лице ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания».  Опыт оказался успешным.  И теперь Абаканский филиал СГК выступил с концессионной инициативой.    Срок предварительной аренды по обслуживанию Абаканским филиалом СГК городской системы теплоснабжения истекает 31 июля 2017 года. Как отметил руководитель Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин, к 1 августа  организация намерена подписать концессионное соглашение с муниципалитетом.

Как сообщили в  информотделе администрации города, по исполнению концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения Абакан станет пионером в масштабах Сибири.

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