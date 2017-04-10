Абакан передаст инфраструктуру теплоснабжения в концессию ЮСТК

Об этом говорилось на заседании созданного недавно совета развития Абакана.





Предварительно была апробирована трехлетняя практика передачи в аренду объектов теплоснабжения города Абаканскому филиалу Сибирской генерирующей компании в лице ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания». Опыт оказался успешным. И теперь Абаканский филиал СГК выступил с концессионной инициативой. Срок предварительной аренды по обслуживанию Абаканским филиалом СГК городской системы теплоснабжения истекает 31 июля 2017 года. Как отметил руководитель Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин, к 1 августа организация намерена подписать концессионное соглашение с муниципалитетом.

Как сообщили в информотделе администрации города, по исполнению концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения Абакан станет пионером в масштабах Сибири.

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