Абаканские пенсионеры освоили азы компьютерной грамотности

Двухнедельные компьютерные курсы успешно завершились для первой группы неработающих абаканских пенсионеров выдачей сертификатов.

В течение года в учебном классе «Сбербанка России» в Абакане планируется обучить еще три группы пенсионеров по 12 человек в каждой. Вторая группа приступит к занятиям ориентировочно 15 мая. Обучает пенсионеров специалист в области информационных дисциплин и программирования, преподаватель Хакасского госуниверситета им. Н.Ф.Катанова Наталья Якасова. Списки желающих обучаться формируются в региональном Отделении общественной организации «Союз пенсионеров России» - на сегодняшний день очередь составляет более 200 человек. На курсах слушатели осваивают не только азы работы на компьютере, но и учатся ориентироваться в сети Интернет, в том числе регистрируются на портале госуслуг и учатся пользоваться госуслугами Пенсионного фонда на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина», сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







