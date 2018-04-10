Беременная Нюша пытается прикрыть живот свободными сценическими костюмами. Видео

Недавно певица была замечена в центре планирования семьи. Вскоре появились слухи о том, что 27-летняя Нюша готовится стать мамой. На днях поклонники опубликовали видео, на котором виден округлившийся живот артистки.

Летом прошлого года Нюша вышла замуж за своего избранника Игоря Сивова. Свадьбу влюбленные сыграли на Мальдивах в окружении родных и близких. Артистка привыкла скрывать свою личную жизнь, но в последнее время все чаще появляются слухи о том, что она ждет ребенка. Певица часто выходит в свет в объемных платьях, а недавно ее заметили в центре планирования семьи.

На днях поклонники в очередной раз убедились в том, что 27-летняя Нюша ждет ребенка, но пока предпочитает скрывать эту радостную новость от общественности. В Сети было опубликовано видео с недавнего концерта певицы в Санкт-Петербурге. На кадрах она поет и танцует в белых шортах и топе с длинными лентами, которые свисают почти до колен и прикрывают живот артистки. Однако необычный сценический костюм не смог скрыть округлившийся живот звезды.

Выбирать своё❤ #Нюша Публикация от @ nyusha_dobro 7 Апр 2018 в 1:48 PDT

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