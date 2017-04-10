Без вербы — не весна!

Вербная неделя Великого поста закончилась Вербным воскресеньем.

В православных храмах прошли праздничные богослужения, а люди совершали нехитрые обряды, связанные с этим праздником.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Абакана собрались сотни прихожан, празднично одетых, с букетами вербы, багульника и даже первых весенних цветов.

Просветлённые лица излучали благодать, глаза блестели от радости. Освящённые веточки с пушистыми почками считались сильным оберегом от несчастий и болезней. Ими трижды хлестали своих близких с пожеланиями здоровья, добра и силы.

Всего неделя осталась до Светлого Христова Воскресения.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







