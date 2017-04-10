Без вербы — не весна!

10.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вербная неделя Великого поста закончилась Вербным воскресеньем.

В православных храмах прошли праздничные богослужения, а люди совершали нехитрые обряды, связанные с этим праздником.
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Абакана собрались сотни прихожан, празднично одетых, с букетами вербы, багульника и даже первых весенних цветов.
Просветлённые лица излучали благодать, глаза блестели от радости. Освящённые веточки с пушистыми почками считались сильным оберегом от несчастий и болезней. Ими трижды хлестали своих близких с пожеланиями здоровья, добра и силы.
Всего неделя осталась до Светлого Христова Воскресения.

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