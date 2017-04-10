Британец нашел золотые слитки в топливном баке советского танка

Коллекционер из Великобритании Ник Мид, который купил на eBay танк вооруженных сил Ирака Т-54, нашел в топливном баке золотые слитки, пишут СМИ.

Он разбирал танк, желая убедиться, что в том нет боеприпасов, передает RT со ссылкой на Sun.В топливном баке оказалось пять золотых слитков стоимостью примерно 2,5 млн долларов. Сам танк британец приобрел за 37 тыс. долларов.

Мид сообщил, что после обнаружения золота позвонил в полицию, так как не знал, что ему делать – «ведь нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками в руках».

Золото в итоге изъяли, но британец сказал, что это его не расстроило, даже если золото ему не вернут – ведь у него остался танк.

Т-54, который он приобрел, был захвачен международной коалицией во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах.

Мид считает, что золото попало в танк из хранилищ Кувейта и было спрятано в баке иракскими военными.

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