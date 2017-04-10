«Дежурный прокурор» с Дарьей Михайленко

28 марта 2017 года президентом России подписан Федеральный закон № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», закрепляющий приоритет натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой.

Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО. Приоритет натурального возмещения вводится на всей территории страны.

Денежные средства можно будет получить, если, например, полностью уничтожен автомобиль, если стоимость ремонта превышает предельную страховую выплату (400 тысяч рублей), а также в случае смерти потерпевшего или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. Также денежное возмещение смогут получить инвалиды первой и второй группы.

Владелец автомобиля будет вправе выбрать СТО из предложенного страховой компанией списка либо не входящую в него станцию, если страховщик согласится. Она должна находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего, кроме случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку повреждённого автомобиля до места ремонта.

В случае прямого возмещения убытков потерпевший сможет обращаться в свою страховую компанию не только когда столкнулись два автомобиля, но и при ДТП с участием нескольких транспортных средств.

Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт составит шесть месяцев, на кузовные работы и покраску — один год. При этом на сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления повреждённого транспортного средства на СТО. Для ремонта должны использоваться новые детали, а следовательно, не будет учитываться износ автомобиля.

Закон предусматривает ответственность страховщика за некачественный ремонт и нарушение сроков выполнения работ.

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