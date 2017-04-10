Джонсон решил потребовать от G7 ввести против России «сирийские» санкции

Глава британского МИДа Борис Джонсон на встрече с коллегами из стран G7 в итальянской Лукке потребует ужесточить санкции против России, если та продолжит поддерживать сирийские власти, пишут СМИ.

Соответствующий документ уже подготовлен, передает ТАСС со ссылкой на Times

Джонсон, по сообщению издания, видит возможность «уменьшить страдания» Сирии после химатаки в Идлибе и ударе США по авиабазе в Хомсе. «Джонсон хочет, чтобы Группа семи приняла совместную декларацию о том, что Россия должна прекратить поддерживать режим Асада и вывести свои войска из Сирии», - пишет издание.

При отказе Москвы против нее предлагается ввести санкции в дополнение к уже действующим «украинским».

«Их целью будет сделать жизнь очень сложной для правительственных чиновников», - пишет Times.

В субботу Джонсон отменил намеченный на понедельник визит в Москву под предлогом недовольства происходящим в Сирии.

В департаменте информации и печати МИД России заявили, что решение об отмене визита свидетельствует о фундаментальном непонимании Лондоном происходящего в Сирии.

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