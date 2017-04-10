Фермеры идут в поля

В текущем году выращивание кормовых культур остаётся наиболее важной задачей для аграриев Боградского района.

Об этом говорили участники совещания сельхозтоваропроизводителей района, посвящённого предстоящей посевной кампании.

Во встрече приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Игорь Гердт, глава администрации Боградского района Сергей Чернышов, а также представители местных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Игорь Гердт отметил, что в Боградском районе по-прежнему сохраняется тенденция по активному производству грубых, сочных и концентрированных кормов. В 2016 году кормовыми культурами было занято 12,5 тысячи гектаров, что составляло 70 процентов от общей посевной площади. В итоге было заготовлено более 34 тысяч тонн сена и 2,5 тысячи тонн соломы, что позволило создать хорошую базу для развития животноводства.

В посевную кампанию 2017 года ожидается увеличение посевных площадей больше чем на тысячу гектаров. Так, под зерновые и зернобобовые культуры в районе в этом году запланировано 5084 гектара, под масличные — 1100 гектаров, кормовые — 12 528 гектаров, под картофель (без учёта населения) — 130 гектаров. Причём на увеличение посевных площадей заявились именно новые сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства.

По данным районного сельхозуправления, в прошлом году на территории Боградского района было зарегистрировано 16 новых КФХ. В частности, на полях бывшего ООО «Первомайское» начало работу КФХ «Усть-Ербинское», а в Троицком сельсовете открылось ООО «Гранд-Компани». Оба хозяйства занимаются не только посевом зерновых и скотоводством, но и выращиванием масличных культур и дальнейшей их переработкой. Вместе с тем специалисты отмечают дефицит квалифицированных кадров. По словам представителей райсельхоз­управления, ситуация, когда некому доверить новую сельхозтехнику и высокопродуктивный скот, к сожалению, стала обычной для сельхозсектора Бог­радского района.

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