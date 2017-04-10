Кузнецова отреагировала на избиение коллекторами мальчика-инвалида

Избиение коллекторами 11-летнего мальчика-инвалида в Екатеринбурге должно повлечь наказание не только напавших на ребенка, но и кредитной организации, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествие в Екатеринбурге, по ее словам, «выходит за рамки закона и понимания», передает ТАСС. Она заявила, что вмешивать детей в подобные ситуации «недопустимо и возмутительно».

«Полагаю, ответственность должна быть возложена как на коллекторов, так и на кредитную организацию, заключившую с ними договор», - считает Кузнецова.

Она заявила, что находится на связи с СК по данному делу.

Напомним, мальчик, который учится в пятом классе коррекционной школы, сообщил, что трое мужчин избили его в лифте его дома, требуя от матери вернуть долг на сумму 300 тыс. рублей. Однако женщина говорит, что не занимала таких средств.

СУ СК по Свердловской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

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