Наперегонки с судьбой?

С начала марта на дорогах столицы Хакасии задержано уже десять(!) несовершеннолетних водителей автомобилей.

С приходом весны на дорогах появляются мотоциклисты, водители мопедов, скутеров и велосипедов. Все они, как правило, дисциплинированны и в случаях, определённых законом, имеют соответствующий допуск к управлению тем или иным транспортом, а также подтверждающие это документы. Но, к сожалению, не редкость и такие ситуации, когда за рулём оказывается подросток, естественно, без удостоверения водителя, должного опыта вождения и сноровки. Только с начала марта на дорогах Абакана задержано десять(!) несовершеннолетних водителей машин.

В основном это 16 — 17-летние подростки. Но есть и 15-летний авторецидивист. Нет, он не родственник «неугомонного Гоши», которого Хакасия запомнила как злостного нарушителя правил дорожного движения, но, по всей вероятности, стремится быть на него похожим, пусть и бессознательно.

В своём юном возрасте Андрей (назовём нарушителя закона так) уже не в первый раз устраивает гонки, удирая на машине от полиции. Причём в полном смысле этого слова. Последний раз подросток мчался в час пик по центральным улицам Абакана на запрещающие сигналы светофора, периодически выезжая на встречную полосу движения, тем самым создавая аварийно-опасные ситуации. Он уже три раза задерживался полицейскими за управление транспортными средствами. Начиная с 13 лет!

В августе 2015 года, например, управляя мопедом, Андрей попал в аварию, в результате которой он и его 15-летний пассажир с переломами конечностей были госпитализированы в больницу.

Ну а что же мать героя? Находиться в патрульном автомобиле ей, законному представителю сына, не привыкать. Она методично подписывает бумаги, не выражая никаких эмоций. Возможно, их проявляет дома, но, как видно, безрезультатно. Вечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» в данной ситуации уже бесполезны. Дать взбучку здоровому детине — рука не поднимется: всё-таки кровиночка родная, а слова... Слова влетают в одно ухо, в другое — вылетают.

Что будет дальше, наверное, только богу известно. А пока мать Андрюхи-рецидивиста привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына. При этом штраф — самое безобидное последствие незаконной езды. Самое страшное — аварию, которая может привести к трагедии не одной семьи, — не будем программировать. Но столь драматичный исход, увы, свершится, если так будет продолжаться дальше.

Как тут не вспомнить слова из «Милицейского протокола» Владимира Высоцкого: «Так отпустите — вам же легче будет. Что вам возиться, коль жизнь осудит?..»

Не думаем, что учителя и родители гладят Андрюху по головке, поощряя его выходки. Наверняка разговаривают, беседуют, вразумляют. Но всё равно нет-нет да и вспомнится «старорежимный» окрик: «Пороть тебя надо, как сидорову козу!» И, знаете, в старом образце воспитания был определённый толк. А сейчас, когда и слова резкого ребёнку не скажи (родную мать засудит!), получаем мы таких Андрюх на дорогах, да и не только.

Да, «жизнь сама таких накажет строго». Но хотелось бы, чтобы в головах иных, «неподдающихся», детей всё же наступило просветление, ведь и родителей позорят, и себе жизнь ломают. Что до взрослых... А ведь это вы виноваты в том, что ваш ребёнок оказался за рулём, и именно вы несёте полную за него и его поступки ответственность.

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