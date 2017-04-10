Николай Булакин на 10 месте среди мэров столиц СФО

За месяц глава Абакана прибавил одну позицию в медирейтинге.

Независимая российская исследовательская компания в области СМИ составила рейтинг глав столиц Сибирского федерального округа. В пятёрке лидеров небольшие изменения: на первом месте по-прежнему мэр Новосибирска Анатолий Локоть, на второй строчке рейтинга на этот раз оказался глава Иркутска Дмитрий Бердников, а на третье место переместился Вячеслав Двораковский, мэр Омска, он потерял одну позицию. С третьего на 4 место опустился руководитель Красноярской мэрии Эдхам Акбулатов, замыкает пятёрку лидеров глав столиц СФО — Илья Сердюк, Кемерово.

До лидирующих позиций нашему Николаю Булакину далеко. Сейчас он смог подняться на 10 место: за месяц прибавил одну позицию.

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