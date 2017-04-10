В Хакасии с 10 апреля введён особый противопожарный режим.

В связи с повышенной пожарной опасностью на территории республики, увеличением количества палов травы и степных пожаров, повышением дневных температур, а также в целях обеспечения пожарной безопасности с 10 апреля по 10 мая 2017 года постановлением правительства Хакасии установлен особый противопожарный режим.

Противопожарные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы.

Запрещается: разведение костров, проведение пожароопасных работ на открытых участках; сжигание мусора на территориях населённых пунктов и организаций.

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения, запрещается топка печей, кухонных очагов и котельных установок без дымников, искрогасителей или других подобных устройств.

Нарушители режима будут привлекаться к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесённого ущерба.

В случае нарушения противопожарного режима на граждан налагается штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;

на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

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