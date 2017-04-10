Почти две тысячи осужденных из колоний Хакасии прошли геномную регистрацию

Более половины лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН, подлежат обязательной геномной регистрации.

База данных ДНК создается для повышения эффективности работы по предупреждению преступлений, упрощения процедуры по установлению личности преступников и розыска лиц, пропавших без вести. Сама процедура, которую проводят медицинские работники учреждений, представляет собой обычный забор крови из пальца и помещение геномного материала в специальную карту-носитель. Полученные образцы крови направляются для дальнейшего формирования базы данных ДНК правоохранительных органов. На сегодня в учреждениях регионального пенитенциарного ведомства геномную регистрацию уже прошли 1976 осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН по Хакасии. В первую очередь, образцы ДНК берутся у лиц, которым скоро предстоит освобождение.

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