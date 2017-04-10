Сцена любит искренних

Певцы, танцоры, ведущие, журналисты, музыканты, чтецы, дизайнеры и модельеры... Это был удивительный трёхчасовой концерт творческих, молодых и дерзких.

Уже в 20-й раз прошёл республиканский фестиваль творчества молодёжи «Весна в Хакасии». В этом году он изменил свой формат и стал выездным. В течение двух недель комиссия ездила по муниципалитетам республики и искала самых талантливых в возрасте до 30-ти.

Таких оказалось немало, в отборочных турах участвовали больше 800 человек, а это 343 заявки (в 2016-м их было 215).

— Отрадно, что именно в этом году, объявленном главой Хакасии Виктором Зиминым Годом молодёжи, «Весна в Хакасии» собрала рекордное количество участников. Я считаю, что каждый из них — самый лучший, самый талантливый и выдающийся. Уверена, что в дальнейшем мы услышим многие из прозвучавших сегодня имён с больших сцен, — отметила министр экономики РХ Татьяна Пауль.

Награждение победителей и гала-концерт фестиваля состоялись 7 апреля, на большой сцене драмтеатра. Перед началом выступлений у зрителей была возможность пообщаться с участниками, пофотографироваться с ними.

Всеобщее внимание привлекли девушки с ярким макияжем, стильными причёсками, одетые в платья, комбинезоны и костюмы в стиле милитари. Эту коллекцию нарядов создала Наталья Троянова. В Абакане у девушки есть свой театр мод. «Создание коллекции — это каждый раз адреналин какой-то. Придумываешь, рисуешь, ищешь ткани, собираешь какие-то интересные детали, не спишь ночами, забываешь про друзей, и вот — наряды готовы. А потом нужно создать моделям полный образ: причёски и макияж — тоже моя работа», — рассказала модельер. Автор коллекции «Милитари» сообщила нам, что участие в «Весне в Хакасии» — это её финальный проект в Абакане. Наталья решила продолжить развитие в другом городе.

Ещё одну коллекцию одежды представили студентки Хакасского колледжа профессиональных технологий, экономики и сервиса. Называется она «По образу и подобию». «Девочкам интересно создавать что-то своё, работать в большом коллективе, всегда есть свежие идеи и предложения. В год мы создаём одну коллекцию, представляем её на разных конкурсах, а затем работаем над новыми образами», — рассказала Анжелика Шингареева, руководитель театра мод «Сударушка».

Среди участниц театра мод в основном девушки, которые через несколько лет станут закройщицами и модельерами, но есть в коллективе и повара, например. «Я, конечно, не шью ничего, но с удовольствием демонстрирую одежду, созданную девчонками. Скажу честно, мне их коллекции нравятся, некоторые вещи хотелось бы забрать себе, но они не отдают», — смеётся будущий кондитер Елена Ермилова.

Лауреаты первой степени среди ведущих Наталья Шевцова и Эдуард Федосов ещё только оканчивают школу. Связывать свою жизнь со сценой не собираются, хотя провели уже десятки городских и республиканских мероприятий. Наташа займётся юриспруденцией, а её напарник мечтает стать управленцем.

Открыл гала-концерт заместитель главы Хакасии Владимир Крафт. Он пожелал всем удачи и дальнейшего творческого роста, а также попросил девчонок поддерживать парней, тогда их среди участников будет больше.

Концерт длился три часа, за это время участники успели показать 30 номеров. Были такие, которые заставляли задуматься. Студия современного танца Dance community показала «Историю одного вокзала» — о любви дочери к отцу. Был блок, посвящённый военной тематике, были романтические и светлые номера, задорные и заводные. Впервые выступили артисты, владеющие жестовым пением: слабослышащие студенты Ксения Зайцева и Никита Тихонов. Ребята стали открытием фестиваля.

Приглашённые гости, участники «Весны в Хакасии» разных лет, внесли свою энергетику. Екатерина Полева, которая окончила ХГУ, а сейчас живёт в Томске, буквально зажгла зал. Зрители не только подпевали экспрессивной и дерзкой артистке, но и танцевали, не в силах сдержать порыв души.

Среди приглашённых были также Мария Ильина, Марина Вишневская — солистка Красноярского музыкального театра, ансамбль «Кун Сузы» с танцем «Хомызым», а также ведущая новостей и специальный корреспондент телеканала РТС Анна Ахпашева.

Во время концерта вручались Гран-при фестиваля. В номинации «Музыка» главную награду творческого конкурса завоевал Александр Семериков, студент Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова. Гран-при в номинации «Танец» по праву принадлежит в этом году абаканскому образцово-показательному ансамблю «Фантазия».

Специальный диплом «Энергия фестиваля» завоевал ансамбль барабанщиц из столицы Хакасии. Специальный диплом «Авторская работа» был присуждён сразу нескольким молодым людям — Эльдару Донгаку, студенту ХГУ, Владимиру Тодышеву из Ширинского района, Дмитрию Зеленину и Родиону Идимешеву, представлявшим Аскизский район.

Всего победителями и лауреатами фестиваля творчества молодёжи «Весна в Хакасии» стали более двух сотен человек.

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