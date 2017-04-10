СМИ: Дания вознамерилась заблокировать «Северный поток – 2»

10.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Датский кабмин выступил с предложением внести изменения в законодательство, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2».

Так, предложено дать возможность властям запрещать подобные проекты не только по причинам экологии, но из соображений «национальной безопасности и приоритетов внешней политики», передает «Интерфакс» со ссылкой на Euronews.

Ранее европейские СМИ писали о том, что ЕС прекратил сопротивление строительству «Северного потока-2». В конце марта Еврокомиссия подтвердила невозможность применить третий энергопакет к «Северному потоку – 2».

Кроме того, в начале апреля в Wintershall сообщили, что Польша не смогла помешать реализации проекта «Северный поток-2».

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