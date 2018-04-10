В России изменятся правила признания человека инвалидом

В ближайшее время в нашей стране изменятся правила признания человека инвалидом. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, который накануне провел совещание с вице-премьерами.

Глава правительства объяснил, что существующая система изжила себя. Она нуждается в серьезном изменении с той целью, чтобы процесс признания человека инвалидом стал более объективным и честным.

"Во-первых, расширен перечень заболеваний и изменений, которые в организме происходит. Уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно. Во-вторых, при необходимости осмотра людей в тяжелом состоянии будет учитываться места их проживания в отдаленных и труднодоступных местах", - рассказал Медведев.

На сегодняшний день в России насчитывается порядка 12 миллионов инвалидов. Люди из этой категории жалуются на то, что на ежегодной основе многим из них приходится подтверждать свою инвалидность. Это связано с многочисленными очередями и бюрократическими проволочками.

Вскоре целый ряд инвалидов смогут получить инвалидность бессрочно. Например, это правило будет распространяться на тех, кто страдает глухотой, слепотой, ДЦП и другими заболеваниями.

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