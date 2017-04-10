В Саяногорске стало темнее

Администрация города частично сократила свои затраты на уличное освещение. На такой шаг мэрия пошла добровольно — денег на светящиеся фонари в городском бюджете не нашлось.

Энергетики неоднократно предупреждали чиновников о необходимости улучшить платёжную дисциплину и оттягивали санкции сколько возможно. Не помогло: на 4 апреля Хакасэнергосбытом было запланировано частичное ограничение подачи электроэнергии комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Саяногорска, отвечающему за уличное освещение. Власти города не стали дожидаться этой процедуры и самостоятельно погасили свет в одном из городских кварталов.

Долги за освещённые улицы у администрации Саяногорска значительные — свыше 8 миллионов рублей. Ежемесячная потребность в электроэнергии, расходуемой на городские осветительные приборы, составляет 2,2 — 2,3 миллиона рублей. При этом за текущий год администрация города перечислила энергетикам всего… 360 тысяч.

Хакасэнергосбыт неоднократно обращал внимание городских властей на то, что обеспечивать населению комфортные условия проживания за счёт энергосбытовой компании не получится. Эту обязанность муниципалитета энергетики безвозмездно выполняли более трёх месяцев, но всему есть предел. В соответствии с законодательством администрация Саяногорска была уведомлена о частичном приостановлении подачи электроэнергии — под ограничение попадали 3 улицы в посёлке Ай-Дай. Именно там свет и погас — мэрия их обесточила добровольно. Такое право у потребителя есть, отмечают энергетики: не можешь платить — не бери.

Как будет развиваться ситуация дальше — полностью зависит от администрации Саяногорска. В соответствии с федеральными нормативными актами в течение нескольких дней после частичного ограничения потребитель должен погасить задолженность. В противном случае оно станет полным. Планируется, что в Саяногорске, в том числе в Черёмушках и Майне, это произойдёт сегодня, 11 апреля.

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