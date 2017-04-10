В Усть-Абакане управляющую компанию обязали пересчитать плату за тепло и горячую воду

ООО «ТеплоВодоКанал Усть-Абакан» некорректно рассчитало плату за тепло и горячую воду собственникам многоквартирного дома по улице Щорса, 41-6. Общая сумма перерасчёта по всему дому составит 11 тысяч рублей.

Государственная жилищная инспекция республики провела проверку по обращению собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Усть-Абакан, ул. Щорса, 41-6. Оказалось, что потребители не напрасно обратились в надзорный орган. ООО «ТеплоВодоКанал Усть-Абакан» в нарушение действующего законодательства изменило способ оплаты за тепло и стало предъявлять размер платы за тепло по 1/12, равными долями каждый месяц, тогда как раньше жильцы платили за фактическое потребление. Кроме того, ресурсоснабжающая организация незаконно начислила собственникам жилья плату за горячую воду на общедомовые нужды: многоквартирный дом не оборудован централизованной системой горячего водоснабжения.

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