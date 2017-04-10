В Хакасии нынче отремонтируют семь дамб

10.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Завершен ремонт дамбы на реке Абакан в деревне Луговая Аскизского района.

 

 

 

 

 

Также проведен текущий ремонт дамбы на реке Абакан в селе Белый Яр. Проводятся работы на сооружениях на реке Таштып в селе Усть-Таштып и в селе Усть- Есь.

- В нынешнем году из республиканского бюджета на содержание ГТС выделено около 150 миллионов рублей. Из федерального бюджета в виде субвенций на ремонты гидросооружений и другие водохозяйственные мероприятия направлено более 35 миллионов рублей, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Алексей Сиорпас.

 

- За раз мы все не сделаем, но планово нужно продолжать ремонтировать дамбы. Многие из них делали в спешке, без глиняного замка, без учета других вещей после наводнения 1969 года. Сейчас зачастую речь идет не о наводнении, а о подтоплении грунтовыми водами. Эту работу надо налаживать, укреплять ГТС. Есть разные варианты и специалисты должны принять решение, как это сделать лучше: железобетон или камень в металлической сетке, - подчеркивал ранее глава Хакасии Виктор Зимин.

 

Сейчас  ведется текущий ремонт верхового откоса дамбы на реке Абакан в селе Аскиз, сообщили в минтрансе Хакасии.  Продолжается капитальный ремонт комплекса гидросооружений на реке Уйбат в селе Весеннее Усть-абаканского района. Сейчас  проводят  ремонт водопропускных сооружений. Дамба там уже отремонтирована.

 

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