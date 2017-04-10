В Хакасии отменили весеннюю охоту

10.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Причина — особый противопожарный режим, который введён на территории республики с 10 апреля по 10 мая.

Традиционной весенней охоты на селезней утки, самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа, которая обычно длится с 1 по 10 мая, в этом году не будет. Данная мера вынужденная и обусловлена она тем, что на всей территории республики с 10 апреля по 10 мая введен особый противопожарный режим. Напомним, ограничения на охоту вводятся уже третий год подряд в связи с ухудшением пожароопасной обстановки. Как сообщили в Госкомитете по охране животного мира и окружающей среды, на период введения особого противопожарного режима в Хакасии будут действовать противопожарные и природоохранные посты, ограничивающие доступ в леса. Телефоны для справок: (3902) 22-63-15 или 24-19-87 в рабочее время.

 

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