В Хакасии отпразднуют 100-летие первых съездов хакасского народа

Заниматься мероприятиями, посвящёнными 100-летию первых съездов хакасского народа, будет специально созданная рабочая группа. Такое поручение дал глава Хакасии Виктор Зимин по итогам рабочей встречи с председателем Совета старейшин хакасского народа Владиславом Торосовым.

План праздничных мероприятий уже разработан. "Съезд хакасского народа — важнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов сохранения национального языка, культуры, традиций, развития национальных сел и в целом нашего региона как самобытной территории с глубокими историческими корнями и большим потенциалом. Мне дороги традиции местного населения, та глубина и красота, которая присутствует в потомках древнего народа. Я всеми силами буду способствовать процветанию и развитию нашей республики, которую искренне люблю", - подчеркнул Виктор Зимин.

Отметим, первый съезд состоялся 6-7 апреля 1917 года в Аскизе. Тогда делегаты впервые рассмотрели жизненно важные для жителей региона вопросы: об инородческом землевладении, о земстве в Сибири, о представительстве в Учредительном Собрании, об организации Союза Минусинских и Ачинских инородцев (состоялись выборы кандидатов из 4-х человек для поездки к якутам, бурятам, киргизам и другим сибирским народам), об организации Союза сибирских инородцев.

На втором съезде, который проводился с 10 по 30 июня 1917 года в улусе Чарков, делегаты выбирали дальнейший путь развития инородческого населения Минусинского и Ачинского уездов Енисейской губернии. Обсуждались вопросы, связанные с организацией местного самоуправления, землепользования, судопроизводства, потребительской кооперации, медицинской помощи, школьного образования. Состоялись выборы представителей в Государственную Думу и Учредительное Собрание, обсуждались вопросы создания печатного органа на родном языке и другое.

По предложению хакасского учёного и правозащитника, политического и общественного деятеля Степана Майнагашева, после второго съезда минусинские и ачинские инородцы объединились в единый народ под общим названием «хакасы».

Первые съезды хакасского народа открыли новый этап в истории хакасского этноса, способствовали обретению им новой государственности и развитию автономии, активизировали процесс консолидации минусинских и ачинских инородцев.

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