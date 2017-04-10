В Хакасии с историей форума Сибер Ил можно ознакомиться в социальных сетях

Проследить историю международного культурно-туристского форума все желающие могут на страничках «Сибер Ил» в социальных сетях: ВКонтакте, Facerbook, Instagram, Twitter.

В Хакасии продолжается подготовка к проведению VII Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития», который пройдёт с 29 июня по 1 июля. В числе стран-участников: Россия, Япония, Великобритания, Голландия, Индонезия, Азербайджан, Болгария и другие государства. Актуальную информацию по подготовке к форуму можно найти на сайте «Сибер Ил» и Министерства культуры Хакасии https://culture19.ru/, а также на страничке https://www.instagram.com/mincult_khakassia/. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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