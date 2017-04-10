В Хакасия пройдет «Избирательный диктант»

10.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

22 апреля жители Хакасии смогут проверить свои знания о порядке проведения выборов и об избирательных правах.

 

 

 

 

Диктант пройдет в форме тестирования. Его участникам предстоит в течение часа ответить на 50 вопросов, сообщили в избиркоме Хакасии. При этом выполнить задания диктанта можно очно, на одной из семи специальных площадок, или дистанционно на официальном портале правительства Республики Хакасия.

Инициаторы диктанта - избирательная комиссия, министерство образования и науки, министерства экономики Республики Хакасия и молодежная программа главы Хакасии «Альфа».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,265