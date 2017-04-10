В Хакасия пройдет «Избирательный диктант»

22 апреля жители Хакасии смогут проверить свои знания о порядке проведения выборов и об избирательных правах.

Диктант пройдет в форме тестирования. Его участникам предстоит в течение часа ответить на 50 вопросов, сообщили в избиркоме Хакасии. При этом выполнить задания диктанта можно очно, на одной из семи специальных площадок, или дистанционно на официальном портале правительства Республики Хакасия.

Инициаторы диктанта - избирательная комиссия, министерство образования и науки, министерства экономики Республики Хакасия и молодежная программа главы Хакасии «Альфа».

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