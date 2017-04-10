В Хакасия выберут лучшего воспитателя

10.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Финал конкурса «Педагог дошкольной образовательной организации — 2017» пройдёт 26-27 апреля в Саяногорске.

Республиканский конкурс «Педагог дошкольной образовательной организации – 2017» проходит в несколько этапов. В заочном туре приняли участие 25 педагогов детских садов республики. По результатам конкурсного отбора в следующий, очный этап, вышли 17 конкурсантов. В финале конкурсному жюри предстоит выбрать не только лучшего педагога дошкольной образовательной организации Хакасии, но и назвать победителей в пяти номинациях: «Лучший воспитатель», «Лучший учитель логопед», «Лучший педагог-психолог», «Лучший музыкальный руководитель», «Лучший инструктор по физической культуре», сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

   

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