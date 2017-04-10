Время командиров и комиссаров

Правительство Хакасии взялось за стройотряды.

В Абакане под председательством заместителя главы Хакасии Ирины Смолиной прошло совещание, на котором обсудили проблемы и перспективы развития в республике движения студенческих отрядов.

— Многие из нас в своё время прошли в студенческих отрядах хорошую школу жизни, получили практические знания. По поручению главы Хакасии Виктора Зимина нам необходимо выработать комплекс мер, которые позволят вывести движение студ­отрядов в республике на новый уровень, — пояснила актуальность темы Ирина Смолина.

В ходе обсуждения выяснилось, что с каждым годом количество молодёжи, проходящей через студенческие отряды, растёт. Но исчисляется пока не тысячами, а сотнями. Выходу на новые рубежи мешает несогласованность заинтересованных лиц. Сегодня в этом направлении работают и министерства Хакасии, и вузы, и движение Российских студотрядов (РСО). Все они заинтересованы в результате, но необходим общий план действий.

По итогам совещания принято решение деятельность по развитию студ­отрядов в Хакасии за РСО и закрепить, как за организацией, которая в масштабах страны объединяет более 200 тысяч студотрядовцев. Но работу общественная молодёжная организация должна вести в тесной координации с исполнительной властью республики и местными учебными заведениями.

— Думаю, что РСО было бы особенно важно сосредоточить усилия на подготовке командиров и комиссаров, которые поведут за собой остальных, — дала совет представительнице РСО Анастасии Голоновской Ирина Смолина.

До 1 мая, с учётом высказанных позиций, участники совещания должны разработать совместный план развития студотрядов в Хакасии.

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