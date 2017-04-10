Хакасский госуниверситет наладил научные связи с Белоруссией

Вуз заключил соглашение о международном сотрудничестве с Белорусским государственным педагогическим университетом имени М. Танка.

Теперь студенты и педагоги будут обмениваться опытом в развитии передовых методов обучения, участвовать в рецензировании выпускных квалификационных работ и диссертаций, организовывать совместные стажировки, научно-исследовательские проекты, курсы повышения квалификации для преподавателей, а также научные конференции, семинары, конкурсы и олимпиады, сообщает пресс-служба ХГУ.

Недавно студенты института непрерывного педагогического образования ХГУ и старший преподаватель кафедры педагогики и методики начального образования Ольга Шадрина вернулись из Минска, где завершились трёхдневные XVI Международные чтения по гуманной педагогике «Полюбите будущее – крылья вырастут!». Институт получил возможность участвовать в ежемесячных онлайн-семинарах о принципах гуманной педагогики и секретах семейного счастья.

Ранее ХГУ заключил договор о сотрудничестве с Костанайским государственным университетом им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан).

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