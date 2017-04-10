Житель Хакасии застрелил сожительницу

10.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

38-летний житель села Матур Таштыпского района обвиняется в убийстве гражданской жены. Злоумышленник задержан и будет находиться под стражей. По версии следствия, поздно вечером 4 апреля пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Во время словесной перепалки сельчанин схватил выстрелил из охотничьего ружья в свою супругу. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленник сам сообщил об убийстве в полицию.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
69, за 0,262