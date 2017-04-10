Житель Хакасии застрелил сожительницу

От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

38-летний житель села Матур Таштыпского района обвиняется в убийстве гражданской жены. Злоумышленник задержан и будет находиться под стражей. По версии следствия, поздно вечером 4 апреля пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Во время словесной перепалки сельчанин схватил выстрелил из охотничьего ружья в свою супругу. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленник сам сообщил об убийстве в полицию.

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