102 бюджетника Таштыпского района получили задержанную зарплату

В Таштыпском районе имелась задолженность по зарплате в 1,3 миллиона рублей перед работниками сельсоветов и бюджетных учреждений за январь –февраль.

Это Арбатский, Бутрахтинский, Большесейский, Имекский, Нижнесирский сельсоветы, а также в бюджетные учреждения: МБУ «Имекский двор», БУК «КДЦ Имек», БУК КДЦ «Огонек» и БУК «КДЦ Тигир хуры». Для устранения нарушений трудового законодательства прокуратура района вынесла девять постановлений о возбуждении административных дел. Их рассмотрела государственная инспекция труда в РХ, девять должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии. Задолженность по заработной плате перед работниками администраций и бюджетных учреждений погашена в полном объеме.

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