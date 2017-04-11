72 несчастных случая произошло с детьми в Абакане

Это с начала года. Малыши съедали лекарства, проглатывали различные предметы, обжигались кипятком и получали отравление угарным газом.

23 ребёнка получили термические и химические ожоги, 18 детей травмировались при падении, 6 отравились угарным газом, 13 – уксусом и бытовой химией, 7 – медицинскими препаратами. Три малыша проглотили разные предметы, ещё двое порезались Один ребёнок погиб от отравления угарным газом. Практически все несчастные случаи произошли по недосмотру родителей. Основная часть пострадавших – малыши в возрасте около двух лет.

Полицейские просят родителей не оставлять детей одних в комнате. не разрешать им играть вблизи окон. Папам и мама нужно следить за колюще-режущими предметами. лекарствами, химсредствами, горячими предметами.

В весеннее время нужно запретить детям выходить на любой лёд, даже в Преображенском парке. Полицейские напоминают о трагическом случае трёхлетней давности: в 2014 году в полынье реки Ташеба в районе общежития на улице Заводская в Абакане утонули две девочки в возрасте 7 и 6 лет: они гуляли одни.

Стоит напомнить и правила дорожного движения, а также обратить внимание о недопустимости игр вблизи проезжей части.

"Кроме этого, контролируйте посещение ребёнком Интернета, станьте его другом в социальных сетях и изучайте интересующие его странички", — советуют стражи порядка.

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