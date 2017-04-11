Администрация Коммунара не может продать свои электросети из-за проблем с документами

"Хакасэнерго" готово приобрести имущество через торги, однако, у администрации посёлка не оказалось нужных бумаг. Процедура пока приостановлена.

В Хакасии решается вопрос о передаче части электросетевого комплекса горняцкого посёлка Коммунар в Ширинском районе на обслуживание в "Хакасэнерго". Принять на баланс имущество местной администрации энергетики могут только через систему торгов. Процедуру осложняет отсутствие у собственника нужных документов.

Энергетики по соглашению с правительством республики уже приобрели часть электросетей:15 трансформаторных подстанций и 5 километров ЛЭП.

Затраты на покупку оставшейся части электрохозяйства — 17 километров ЛЭП и 2 трансформаторных подстанций — были предусмотрены инвестиционной программой филиала на 2017 год. Однако при подготовке документов к процедуре торгов выяснилось, что в 2014 году администрация коммунара наняла подрядчика и отремонтировала часть сетей. Фактически была изменена конфигурация сетей без проведения паспортизации и регистрации реконструированных ЛЭП и трансформаторных подстанций.

По словам представителей местной администрации, вопрос о приведении в соответствие необходимых паспортов на электросетевое хозяйство будет решаться в ближайшее время. После предоставления полного пакета документов в филиал «Хакасэнерго», энергетики продолжат проведение процедуры по приемке электросетей на баланс предприятия.

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