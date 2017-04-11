Экологическую катасрофу на Енисее чуть было не устроил камазист из Абакана

11.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Когда мужчину нашли полицейские, он заявил, что ничего злого не замышлял, просто хотел помыть машину.

Абаканец переполошил жителей и чиновников Минусинского района. Вечером 9 апреля в районе села Топольки  местный житель обнаружил в протоке Енисея цветное пятно от разлитых нефтепродуктов и сообщил об этом в полицию и администрацию.

С учётом движения воды возникла опасность прохождения пятна  через территорию Минусинска. Поэтому были приняты экстренные меры: закрыты шлюзы в районе дач "Берег Енисея", чтобы уменьшить скорость течения. Кроме того, на место экстренно приехали специалисты из Дивногорска. Они огородили поверхность реки бонами, чтобы собрать разлитые нефтепродукты и обезвредить их с использованием реагентов. Правительство Красноярского края отправило на место комиссию. которая займётся оценкой ущерба экологии города и района.

Злоумышленника, который разлил нефтепродукты, искали полицейские и сегодня нашли. Им оказался 38-летний житель Абакана. Мужчина решил помыть свой КАМАЗ в протоке, заехал в реку, а так как транспорт его был технически неисправен, часть дизельного топлива убежала в реку. Виновник переполоха заявил, что он нечаянно.

Мужчине за нарушение правил охраны водных объектов грозит штраф до 2 000 рублей. сообщается на официальном сайте Минусинска.

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