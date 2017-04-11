Главный музей Хакасии объявляет конкурс военных фотографий

В преддверии Дня Победы Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова объявляет о проведении Межрегионального конкурса фотографий «Фотолетопись Победы».

С 10 апреля до 2 мая жители республики в возрасте от 6 до 25 лет могут отправить конкурсные работы в отсканированном или оцифрованном виде. Тема работ не ограничивает участников только лишь фотографиями времен Великой Отечественной. Это могут быть послевоенные фото ветеранов, военных парадов и даже военной техники.

Для участия в конкурсе необходимо отправить на E-mail: hnkmko@yandex.ruзаявку в электронном письме, к которому нужно прикрепить фотографию. В теме письма указать: фотоконкурс «Фотолетопись Победы» и Ф.И.О. участника. От одного участника принимается не более трех работ в формате JPG с разрешением 500х700 рх. Также к каждой фотографии необходимо написать комментарий – разъяснение объемом не более 500 знаков. Фотографии победителей конкурса «Фотолетопись Победы» будут представлены на электронной выставке на официальном сайте Хакасского музея и в музейных группах в социальных сетях. Победители получат дипломы и поощрительные призы.

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