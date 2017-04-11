Город металлургов в Хакасии погрузился во тьму

За долг в 8 миллионов энергетики отключили уличное освещение в Саяногорске, Черёмушках и Майна.

Жители Саяногорска обеспокоены исчезновением освещения на городских улицах. В местной группе в социальной сети появился пост, с помощью которого люди, не владеющие ситуацией, пытались узнать, куда пропал свет. Об отключении энергетики предупредили заранее. Всё из-за долгов саяногорской администрации.

8 миллионов рублей должны власти "Хакасэнергосбыту". И это без учёта мартовских начислений. В 2017 мэрия заплатила за потреблённую элеткроэнергию всего 360 тысяч рублей. Делать "китайские" предупреждения ресурсоснабжающая организация устала и решилась на радикальные меры.

Уличное освещение пропало не только в самом Саяногорске, но в посёлках Майна и Черёмушки. Кроме того, как поясняют энергетики, в уличную осветительную сеть включены ещё и светофоры: если без света на городских проспектах еще как-то можно обходиться, то обесточенные регуляторы дорожного движения могут спровоцировать серьезный коллапс.

Одномоментно фонари и светофоры не погаснут – скорее всего, эта процедура будет растянута на день-два, говорят специалисты "Хакасэнергосбыта". Однако пользователи соцсетей говорят, что город и посёлки уже погрузились во тьму.

Если полмесяца назад администрация могла решить вопрос, просто пообещав заплатить и заверив это документально, то сейчас энергетики вернут свет только после того, как получат все свои деньги.

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