Павел Табков забыл о трауре по отцу

Актера обвинили в цинизме.

На своей странице в Instagram Павел Табаков опубликовал снимок со съемок фильма «Ампир V» (другое написание — «Empire V»). В картине он исполнит роль вампира. На фотографии молодой человек в образе демонстрирует половину лица, которая измазана бутафорской кровью.

Подписчики артиста посчитали неуместным снимок — ведь со дня смерти отца Павла прошло совсем немного времени. «После смерти отца можно вести себя по другому», «Какой цинизм, весь в мать», «Паш, ты нормальный?», — писали ему в комментариях. Табаков-младший на подобные выпады никак не реагировал.

Интернет-пользователи часто дают советы родственникам погибших артистов, как долго соблюдать им траур, как себя вести, что говорить, а чего стоит избегать. Так, например, дочь Веры Глаголевой Анастасию Шубскую осуждали на селфи, которые она размещала у себя в микроблоге спустя пару недель после прощания с мамой.



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