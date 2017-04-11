Подростки, обезглавившие медведицу в Черногорске, были пьяны

Студенты не смогли объяснить, зачем напали на скульптуру в парке. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, накануне жители Черногорска выложили в социальные сети фото изуродованной скульптуры, расположенной в чаше фонтана городского парка. Пользователи были возмущены поведением неизвестных личностей, напавших на фигуры медведицы и медвежат. Позже выяснилось, что подозреваемых в вандализме задержали.

Трое молодых людей, двум из которых по 16 лет, учатся на первом курсе одного из городских техникумов. Приехали в Черногорск из разных территорий. Один подросток из Тувы, двое других из посёлков Хакасии. Живут студенты в общежитии, которое, к слову, закрывается в 22:00, поэтому на ночную прогулку парни вышли через окно. В одном из магазинов друзья купили пиво, выпили его и пошли в парк, где и напали на медведей.

Задержанные свою вину отрицать не стали и признались в содеянном, но объяснить причину своего варварского поведения, молодые люди не смогли.

Несовершеннолетние прошли медосвидетельствование, их привлекли к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Участковые наказали и продавцов магазина, в котором приятели приобрели пиво.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отмечают, что на профилактических учётах парни ранее не состояли. В поле зрения правоохранителей попали впервые.

В МВД по Хакасии отметили, что по факту разгрома скульптуры всё же заведено уголовное дело по статье "Вандализм".

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







