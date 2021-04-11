Роскомнадзор продаёт экологию России? 

Несколько дней назад известный телеграм-канал « МГБ-НКВД » сообщил, что Росприроднадзор за 7 миллионов рублей готов выдать разрешение, которое нанесет огромный вред экологии Московской области. Дело касается нашумевшей темы мусорных полигонов.

Лоббист идеи Симон Рыбушкин, которого еще называют «бизнесменом от экологии». Деньги он вероятно зарабатывает на липовой утилизации различных отходов. Среди настоящих защитников природы его репутация уже давно «ниже плинтуса».

В 2016 году его компания «Биоэкопром» попала в скандал, связанный с недобросовестной утилизацией отходов очистительных сооружений в Щелково. Экспертиза показала, что переработка стоков не соответствовала экологическим стандартам. Кроме того, выяснилось, что Рыбушкин проводил работы, не имея разрешения от природоохранных органов, а лицензия компании была выдана на Сахалине. Скандал получился настолько громким, что «разруливать» ситуацию пришлось лично министру экологии области.

Однако на этом Рыбушкин не успокоился. В мае 2017 года «Экологическая вахта Сахалина» выявила факты незаконного захоронения опасных промышленных отходов на обычной бытовой свалке вблизи поселка Тунгор. Их вывозом занимался все тот же «Биоэкопром». Подобная деятельность не на шутку обеспокоила местных жителей, которые начали писать жалобы во все инстанции. Сам Рыбушкин объяснил скандал интригами конкурентов.

Точку в этом «грязном» деле поставил арбитражный суд Владивостока. Он признал «Биоэкопром» и еще одну компанию виновными в нарушении природоохранного законодательства и недобросовестном обращении с опасными веществами.

Казалось бы, подобные «подвиги» должны были навсегда закрыть для Рыбушкина двери высоких кабинетов. Однако этого, к сожалению, не случилось.

В настоящее время «экологический делец» проталкивает свой очередной проект. Он связан с утилизацией строительного мусора. Рыбушкин называет свои технологии «уникальными» и «не имеющими аналогов». Сейчас проект проходит государственную экспертизу. Причем сам Рыбушкин не сомневается в положительном решении комиссии. Поневоле здесь начнешь верить информации, которую опубликовал канал «МГБ-НКВД».

«Зеленый Фонд» внимательно следит за развитием этой истории.

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