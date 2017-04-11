«Ростелеком» обеспечил современными сервисами связи отделения полиции в 70 населенных пунктах края

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» успешно реализовал масштабный проект для ГУ МВД Красноярского края, предоставив отделениям полиции на всей территории региона современные сервисы связи.

По условиям исполненного контракта, крупнейшего в истории бизнес-сотрудничества ПАО «Ростелеком» с ГУ МВД по Красноярскому краю, доступом в Интернет на скорости до 30 Мбит/с с нелимитированным объемом трафика было обеспечено 217 рабочих мест сотрудников полиции в 63 населенных пунктах на всей территории региона, включая территории Крайнего Севера.

Также «Ростелеком» предоставил услуги виртуальной частной сети (VPN) до 100 Мбит/с 132 объектам ГУ МВД в 68 городах и селах для оперативного обмена информацией по защищенным корпоративным каналам с центральным подразделением в Красноярске. Кроме виртуальных каналов, оператор предоставил в пользование правоохранительных органов прямые каналы связи (транзиты), соединяющие отделения МВД в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Иланском, Шарыпово, Лесосибирске, Енисейске, Минусинске, Емельяново, Дивногорске, Уяре, Туруханске, Хатанге, Дудинке Норильске и пос. Талнах.

Созданная единая корпоративная сеть гарантирует сохранность передаваемой информации, скоростной обмен данными между пользователями, высокую надежность связи и полную защиту от несанкционированного доступа.

«Ростелеком», обладая мощной современной волоконно-оптической инфраструктурой, защищенными каналами связи, центрами обработки данных и инновационными предложениями, отвечает всем требованиям госсектора в отношении качества технических характеристик услуги и информационной безопасности, предоставляет надежный доступ в Интернет с гарантированной пропускной способностью и индивидуальной линией поддержки и обслуживания бюджетных организаций.

«Когда речь идет о безопасности граждан, проживающих на территории такого огромного региона, как Красноярский край, современная и надежная связь приобретает экстраординарное значение. «Ростелеком» является многолетним партнером органов охраны правопорядка в нашем регионе, – отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев. – Понимание масштабов и специфики деятельности заказчика, его повышенных требований к защите информации позволили нам сделать предложение, которое полностью удовлетворило потребности ГУ МВД в современной фиксированной связи на всей территории региона. Заключение единого контракта в масштабе региона позволило заказчику более эффективно использовать бюджетные средства и человеческие ресурсы, необходимые для обслуживания договорной деятельности».

Узнать больше об услугах компании «Ростелеком» для корпоративных клиентов можно по телефону: 8-800-200-30-00, на сайте rt.ru, а также в ближайшем офисе продаж и обслуживания компании.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль - 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”

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