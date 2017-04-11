СМИ: Южная Корея и Китай примут решительные меры против КНДР

В случае ядерного испытания или запуска баллистической ракеты КНДР власти Южной Кореи и Китая примут самые решительные меры в отношении Пхеньяна, свидетельствует договоренность, достигнутая на встрече спецпредставителя южнокорейского правительства по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюна с его китайским коллегой У Давэем, сообщает KBS.

По словам представителя Южной Кореи, разговор с китайским коллегой касался необходимости срочного решения ядерной проблемы КНДР и ее серьезности, передает ТАСС.«Сеул и Пекин выступили против северокорейских провокаций и подчеркнули необходимость полной реализации санкций Совета Безопасности ООН и других мер давления на КНДР», - заявил по итогам встречи Ким Хон Гюн.

У Давэй в ходе своего визита в Южную Корею встретился также с министром иностранных дел Юн Бен Се. Китайский представитель подтвердил ему позицию Пекина, осуждающую размещение в Южной Корее американских противоракет THAAD.

Ранее экс-глава ЦРУ Майкл Хайден заявил, что размещение системы ПРО THAAD США в Южной Корее действительно будет иметь последствия для Китая.

В конце марта замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктор Познихир заявил, что развертывание глобальной ПРО разрушает систему международной безопасности, так как Вашингтон пытается получить преимущество за счет сдерживания России и Китая. 20 марта глава МИД России Сергей Лавров также предупредил о серьезных рисках в связи с развертывание ПРО США в АТР.

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