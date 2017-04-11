Строящийся паркинг обрушился на людей в Мексике

При обрушении строящегося паркинга в столице Мексике Мехико погибли не менее шести человек, десятки получили ранения, сообщили пожарные службы города.

Как сообщает Reuters, ЧП произошло на западе Мехико. На месте трагедии погибли шесть человек, но число жертв может возрасти, так как власти предполагают, что под завалами здания могут находиться люди, передает РИА «Новости».

глава пожарной службы Рауль Эскивель сообщил, что пострадали не менее 20 человек. Экстренные службы города производят разбор завалов рухнувшего здания.

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