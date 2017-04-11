Тувинские животноводы собираются закупить в Хакасии скот

Боградский район посетила делегация из республики Тыва.





В ее составе представители министерства сельского хозяйства, районных управлений, главы крупных фермерских хозяйств.

Главный объект интереса - племенное хозяйство Владимира Андриановского. Здесь был выведен собственный тип герефордов «Андриановский», напомнили в министерстве сельского хозяйства Хакасии. Представители этого типа крупнее обычных соплеменников, их продуктивность выше на двадцать процентов.

- Мы всё показали нашим гостям, им понравилось. Главы некоторых фермерских хозяйств изъявили желание приобрести животных. Как только появится свежая трава, они обещали вернуться к диалогу, - поделился Владимир Андриановский. Сегодня в ООО «Андриановский» содержится 1800 голов КРС. Владимир Анатольевич представил гостям молодняк, рожденный в 2015 и 2016 годах.

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