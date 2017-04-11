Уже более 20 саяногорцев подверглись нападению клещей

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Активность вредоносных насекомых в этом году началась необычно рано, первые случаи покусов были зарегистрированы уже 20 марта.Более 20 взрослых и 4 ребенка уже пострадали от укусов клещей на территории Саяногорска и поселков. 22 насекомых исследованы в лаборатории на наличие вредоносных вирусов. В итоге 9% клещей оказались носителями боррелиоза. В основном вредоносные кровососы сейчас активны на территориях, которые находятся вблизи лесной зоны. Это дачные общества: Изербель, Карак, Ай-Дай, а также поселок Черемушки и его окрестности. Ну а поскольку грядут довольно теплые выходные, многие отправятся на дачи и отдых в лесную зону. Поэтому специалисты Роспотребнадзора решили еще раз напомнить, что нужно сделать, чтобы избежать встречи с клещом.Между тем, дачные общества уже начали заключать договоры на проведение акарицидных обработок территорий. Таежное, Урожай, Изербель, Листвянка и многие другие, всего 9 обществ. А вот базы отдыха, которых в окрестностях муниципалитета множество, не торопятся принимать меры безопасности против клещей.Не смотря на то, что эпидемический сезон активности клещей уже начался, в лечебных учреждениях продолжается прививочная кампания. Дети проходят вакцинацию бесплатно, а вот взрослым, за это придется заплатить от 300 до тысячи рублей, в зависимости от производителя вакцины.







