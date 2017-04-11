В Абакане научат разрабатывать туристские маршруты

28 и 29 апреля в столице Хакасии состоится обучающий семинар «Разработка и организация туристских маршрутов в природной среде».

Семинар будет интересен представителям туристского бизнеса, педагогам, тренерам и тренерам-преподавателям. педагогам дополнительного образования. Каждому участнику понадобится сменная обувь и спортивная одежда — это для практической части семинара.

Организаторы обучающего мероприятия: государственный комитет по туризму Хакасии, «Детско-юношеская школа по спортивному туризму» Абакана, федерация по спортивному туризму республики и Федерация альпинизма и скалолазания региона. Заявки принимаются до 26 апреля по адресу: Абакан, ул. Кирова, 100, e-mail: stm19@list.ru. Группа – 25 человек.

Программа мероприятия:

28 апреля (первый день)

8:00-8:50 – регистрация участников;

9:00-12:00 – семинар;

12:00-13:00 – обед;

13:00-15:30 – семинар;

15:30-15:50 – перерыв;

15:50-18:00 – семинар.



29 апреля (второй день)

9:00-12:00 – семинар;

12:00-13:00 – обед;

13:00-15:00 – семинар;

15:00-15:30 – перерыв;

15:30-18:00 – семинар.

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