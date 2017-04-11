В детсадах Саяногорска обнаружили порядка двух тысяч опасных для здоровья детей покрышек

11.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура установила, что в 11 дошкольных учреждениях города металлургов нарушают законодательство об охране здоровья несовершеннолетних.

На прогулочных площадках при оборудовании игровых элементов, клумб и ограждений использовано 1958 отработанных автопокрышек, являющихся в соответствии с федеральным законодательством опасными отходами, негативно воздействующими на здоровье малышей. В адрес начальника городского отдела образования прокурор внёс представление, которое находится на рассмотрении, также внесено представление в адрес руководителя управления Роспотребнадзора по РХ, так как ведомство не в полном объёме выполняло возложенные на него контрольно-надзорные функции при проведении плановых проверок соблюдения дошкольными образовательными учреждениями санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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