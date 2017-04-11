В Саяногорске за долги отключат уличные фонари и светофоры

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Сегодня Саяногорск, Майна и Черемушки останутся без уличного освещения. Задолженность администрации города металлургов за электроэнергию, используемую на эти цели, составляет более 8 млн рублей.Неделю назад власти города в целях экономии самостоятельно ввели частичное ограничение электроэнергии: были обесточены несколько улиц в поселке Ай-Дай. Энергетики предупреждали, эта мера вряд ли спасет ситуацию – очень уж значительная сумма долга. Тем не менее, для решения проблемы мэрии вновь дали время. Но за истекший период в ОАО «Хакасэнергосбыт» не поступили ни деньги в счет погашения долга, ни обещания расплатиться в будущем, поэтому энергетики будут вынуждены полностью обесточить сети уличного освещения.Напомним, потребность города в электроэнергии, расходуемой на уличные осветительные приборы, составляет 2,2-2,3 млн рублей. При этом за текущий год администрация Саяногорска перечислила энергетикам всего 360 тысяч. Долг на сегодняшний день равен 8 млн 114 тыс. рублей – и это пока без начисления платы за март. Соответственно, сумма задолженности увеличится еще на пару миллионов, сообщили в пресс-службе «Хакасэнергосбыт».О развитии ситуации по наихудшему сценарию энергетики предупреждали власти города давно и неоднократно. Свою обязанность по обеспечению потребителя (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска) электроэнергией в необходимом объеме «Хакасэнергосбыт» в данном случае выполнил полностью. Решать задачи по созданию комфортных и безопасных условий проживания в населенном пункте, в том числе по освещению улиц, поставщик энергоресурса не имеет права. Это компетенция органов местного самоуправления.Насколько успешно власти Саяногорска справляются с этой задачей, жители города ощутят уже сегодня. Дело в том, что в уличную осветительную сеть, помимо фонарей, включены еще и светофоры: если без света на городских проспектах еще как-то можно обходиться, то обесточенные регуляторы дорожного движения могут спровоцировать серьезный коллапс.Одномоментно фонари и светофоры не погаснут – скорее всего, эта процедура будет растянута на день-два. У саяногорского комитета по ЖКХ и транспорту на балансе около 120 пунктов учета, от которых запитаны осветительные приборы. Потребуется определенный временной промежуток, чтобы обесточить их все.Дальнейшее развитие ситуации будет полностью зависеть от администрации Саяногорска. Энергетики, со своей стороны, учитывая безопасность и благополучие жителей города, будут готовы в кратчайшие сроки возобновить подачу электроэнергии на обесточенные объекты. Основное условие - исполнение финансовых обязательств по погашению миллионных долгов.







