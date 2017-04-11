В Шира молодогвардейцы отметят День космонавтики пробегом

11.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Завтра в Ширинском районе, в рамках празднования 60-летия начала космической эры человечества пройдёт акция «Волонтёрский космический забег».

12 апреля 1957 года был запущен первый космический спутник. Поэтому в честь года молодогвардейцам, сторонникам и активистам местного отделения партии «Единая Россия, представители добровольческих движений, молодежных спортивных объединений преодолеют дистанцию в 1957 метров. Старт легкоатлетического кросса состоится 12 апреля в 14 часов в парке «Юность». Победители получат почётные медали, сообщили в пресс-службе ХРО «Единая Россия». В акции "Волонтёрский космический забег" 12 апреля  участвуют все регионы России.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
73, за 0,285