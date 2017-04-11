В Шира молодогвардейцы отметят День космонавтики пробегом

Завтра в Ширинском районе, в рамках празднования 60-летия начала космической эры человечества пройдёт акция «Волонтёрский космический забег».

12 апреля 1957 года был запущен первый космический спутник. Поэтому в честь года молодогвардейцам, сторонникам и активистам местного отделения партии «Единая Россия, представители добровольческих движений, молодежных спортивных объединений преодолеют дистанцию в 1957 метров. Старт легкоатлетического кросса состоится 12 апреля в 14 часов в парке «Юность». Победители получат почётные медали, сообщили в пресс-службе ХРО «Единая Россия». В акции "Волонтёрский космический забег" 12 апреля участвуют все регионы России.

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