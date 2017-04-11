В Хакасии на Красноярском водохранилище утонули браконьеры

Трагедия произошла сегодня близ населенного пункта Советская Хакасия.

Трое мужчин решили половить рыбу. Двое вышли в акваторию водохранилища на резиновой лодке. У рыбаков, занявшихся незаконным промыслом, не было спасательных жилетов. Когда плавсредство перевернулось, один из мужчин запутался в сетях. Его товарищ тоже не смог выбраться. Спасателей вызвал третий рыбак, оставшийся на берегу. Сотрудники МЧС полдня занимались поисками утонувших браконьеров. Их тела удалось найти и поднять на сушу. Трагедии не случилось бы, если бы мужчины соблюдали элементарные правила безопасности на воде, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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