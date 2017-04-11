В Хакасии перед Пасхой яйца не подорожали

Перед православным праздником сотрудники антимонопольной службы Хакасии провели мониторинг стоимости этого продукта.

– Такие рейды не первый год проводятся в предупредительных целях, чтобы не допустить необоснованного повышения цен, – говорит начальник отдела товарных рынков Манук Данданян. – Например, в прошлом году стоимость яиц перед праздником не повышалась.

Цены зафиксированы в торговой сети, на рынке и оптовой базе, сообщает пресс-служба Хакасского УФАС. Стоимость - от 35 до 85 рублей за десяток в зависимости от категории, поставщика и упаковки.

– Дефицита продукции нет, оснований для повышения цены нет, – таковы предварительные данные проведенного рейда.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







